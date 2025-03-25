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Bayram trafiği 7/24 AUS’tan takip edilecek

Bayram trafiği 7/24 AUS'tan takip edilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.03.2025 12:52
Güncelleme:25.03.2025 12:53
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde trafik yoğunluğunu izlemek için Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile 7/24 takip yapılacağını duyurdu. Uraloğlu, turuncu ekiplerin yoğun bölgelerde kesintisiz denetim yapacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, yol yapım ve bakım çalışmalarının tatil süresince zorunlu olmadıkça durdurulacağını, trafik işaretlerinin ve levhalarının gözden geçirildiğini, ayrıca olası su baskınlarına karşı önlemler alındığını vurguladı. Öte yandan Bakan Uraloğlu, sürücülere hız limitlerine uymaları, emniyet kemeri takmaları ve cep telefonu kullanmamaları çağrısında bulundu.
Bayram trafiği 7/24 AUS’tan takip edilecek
Bayram trafiği 7/24 AUS’tan takip edilecek
Bayram trafiği 7/24 AUS'tan takip edilecek
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