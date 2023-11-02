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Bayraktar TB3'ten büyük başarı

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Giriş: 02.11.2023 09:06
Bayraktar TB3 SİHA, ikinci uçuş testini de başarıyla geçerek 4 saat havada kaldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Adım adım Mavi Vatan'a" ifadeleriyle görüntüleri paylaştı.
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