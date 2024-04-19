19 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bayraktar TB3 SİHA test uçuşlarını sürdürüyor!

Bayraktar TB3 SİHA test uçuşlarını sürdürüyor!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.04.2024 22:54
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), test uçuşlarına ara vermeden devam ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bayraktar TB3 SİHA test uçuşlarını sürdürüyor!
Bayraktar TB3 SİHA test uçuşlarını sürdürüyor!
Gaziosmanpaşa’da toprak kayması böyle görüntülendi!
Gaziosmanpaşa'da toprak kayması böyle görüntülendi!
Gaziosmanpaşa’da toprak kayması!
Gaziosmanpaşa'da toprak kayması!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı A Haber’de!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı A Haber'de!
Mardin ve Diyarbakır’da DEM skandalı!
Mardin ve Diyarbakır’da DEM skandalı!
Türkiye-Irak ticaretinde 20 milyar dolar hedefi!
Türkiye-Irak ticaretinde 20 milyar dolar hedefi!
Soyguncuları çantadaki fotoğraf ele vermiş!
Soyguncuları çantadaki fotoğraf ele vermiş!
Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Fidan Slot ile görüştü
Bakan Fidan Slot ile görüştü
Başkan Erdoğan’dan ilk değerlendirme
Başkan Erdoğan’dan ilk değerlendirme
Bu sözlerle anlattı: Show must go on!
Bu sözlerle anlattı: Show must go on!
Dışişleri’nden flaş açıklama
Dışişleri'nden flaş açıklama
Daha Fazla Video Göster