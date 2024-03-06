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Bay Kibir Reklamoğlu vol 2: İstanbullunun ulaşım çilesi konu oldu | Sosyal medyayı sallayan video İmamoğlu'nu fena tiye aldı

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Giriş: 06.03.2024 00:44
Yerel seçimlere sayılı günler kalırken bugüne kadar verdiği vaatleri tutmamasıyla tanınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Bay Kibir Reklamoğlu" adıyla sosyal medyada yayınlanan animasyon filminin 2. bölümü sosyal medyada büyük beğeni topladı. Animasyon filminde İETT'de yaşanan arızalar konu olurken, söz konusu videonun CHP yandaşı, İsmail Saymaz, Uğur Dündar ve Barış Yarkadaş yine yer aldı. Animasyon filminde CHP yandaşı Saymaz bozulan otobüslerle ilgili soru sormak isterken, Uğur Dündar'ın sözünü keserek, "Ben en son bozulan otobüslerde arızaya 60 yıllarda rastladım" ifadeleri fena tiye alındı.
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