Türkiye’den Gazze’ye umut seferi

Gazze’de insani kriz derinleşirken Türkiye’den tarihi bir yardım hamlesi geldi. Türk Kızılayı’nın hazırladığı 3 bin 300 tonluk yardım gemisi, Ramazan’ın ilk gününde Mersin’den yola çıktı.

Ordu'da kan donduran olay kamerada
Karakolda dehşet: Polisin silahıyla canına kıydı
Çalışan annelere 24 hafta doğum izni müjdesi!
Mardin’de 17 yaşındaki çocuğa akılalmaz işkence
Washington ve Tahran'dan son detaylar A Haber'de
Doğum izninde "8+16" formülü geliyor!
Kadraj |168 sözde aydından skandal laiklik açıklaması