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Batan geminin son görüntüsü! BATUHAN A’nın limandan ayrılırken son görüntüsü

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Giriş: 15.02.2024 18:02
Marmara Denizi’nin İmralı Adası’nın güney batısında 6 mürettebatın bulunduğu BATUHAN A isimli kuru yük gemisinin yükünü aldıktan sonra Badalan Limanı’ndan ayrılışı sırasındaki son görüntüsü.
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Batan geminin son görüntüsü!
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