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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yetki tartışması açıklaması: AYM arka arkaya yanlışlar yapıyor

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Giriş: 10.11.2023 12:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlamasının ardından yurda döndü. Başkan Erdoğan dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ihlal kararına uyulmamasına, Atalay için ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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