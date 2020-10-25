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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

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Giriş: 25.10.2020 17:19
Güncelleme:25.10.2020 17:26
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin yolunu terörle, şantajla kesmeye çalışanlara cevabımızı da böylece veriyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Yaşadığımız onca saldırılara rağmen 2023 hedeflerimiz yol haritası olarak önümüzde duruyor. Önümüze çıkartılan her engel ile kararlılığımız daha da kuvvetlendi. Bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak isteyenlere cevabımızı yatırımlarla veriyoruz.

Türkiye'yi terörle, şiddetle, şantajla dize getirmek isteyenlere cevabımızı bugün de Malatya'dan veriyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz. Türkiye depreme hazırlık konusunda uzun yıllar tedbir almaktan çok geç kaldı. Yılların ihamli kısa sürede bitmeyecek biliyoruz.

Çarpık yapılaşma birçok şehrimizin kronik sorunlarından biri olmuştur. Tarihi önemde değişiklikler yaptık. TOKİ vasıtasıyla kentsel dönüşüm projeleri başlattık.

Türkiye'ye depreme dayanıklı bir şehirleşme modelini kazandırdık. Güvenli evleri 83 milyonun her bir ferdi için hayata geçirmek büyük önem arz ediyor.

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