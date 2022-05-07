07 Mayıs 2022, Cumartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit Talha Bahadır'ın babasına taziye telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın babası ile telefonda görüştü.