07 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit Talha Bahadır'ın babasına taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit Talha Bahadır'ın babasına taziye telefonu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2022 19:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın babası ile telefonda görüştü.
Başkan Erdoğan’dan şehit babasına taziye telefonu
Başkan Erdoğan’dan şehit babasına taziye telefonu
Terör inleri yerle bir edildi
Terör inleri yerle bir edildi
Gözler ABD enflasyon verisinde!
Gözler ABD enflasyon verisinde!
Sığınmacılar üzerinden algı operasyonu!
Sığınmacılar üzerinden algı operasyonu!
Surp Giragos ibadete açılıyor!
Surp Giragos ibadete açılıyor!
Dünyanın ’Demir Leydi’si...
Dünyanın 'Demir Leydi'si...
Palmiye ağaçları neden söküldü?
Palmiye ağaçları neden söküldü?
Anketler ne kadar güvenilir?
Anketler ne kadar güvenilir?
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
Ekrem İmamoğlu’ndan zoraki özür!
Ekrem İmamoğlu'ndan zoraki özür!
İşte adım adım TÜGVA saldırısı
İşte adım adım TÜGVA saldırısı
Türkiye’nin huzuruna kim saldırıyor?
Türkiye’nin huzuruna kim saldırıyor?
Daha Fazla Video Göster