Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kosova Başbakanı Albin Kurti'ye FETÖ çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kosova Başbakanı Albin Kurti gerçekleştirdikleri çok boyutlu görüşmenin ardından ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Terör ile mücadelede karalılık mesajı veren Başkan Erdoğan, "FETÖ'nün Kosova'daki faaliyetleriyle ilgili olarak sevgili dostumdan çok daha farklı bir gayret istedim." dedi. Ekonomik ilişkilerde hedefi de açıklayan Başkan Erdoğan "Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız ve bunu şimdi 1 milyar avroya ulaştırmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.