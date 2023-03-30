Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Haber-ATV ortak yayınında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber/ATV ortak yayınında Hilal Kaplan, Okan Müderrisoğlu, Şebnem Bursalı, Melih Altınok ve Salih Nayman'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan Meral Akşener'in deprem bölgesindeki çalışmalarına yönelik eleştirilerini yorumlarken "Yalana gerek yok. Biz bir şeye yaptık dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Benim adım Tayyip. Soyadım da Erdoğan." ifadelerini kullandı. Bölgede askere yönelik yapılan hakaretleri de değerlendiren Başkan Erdoğan "Askerimize hakaret edenler vatan hainidir. Asker, jandarma, polis düşmanlarının kimler olduğu belli." dedi. HDP'ye verilecek her tavizin PKK'ya verilmiş olacağını söyleyen Başkan Erdoğan yedili koalisyonun başını CHP-HDP'nin çektiğini vurguladı. LGBT ve aile yapısı konusunu da değerlendiren Başkan Erdoğan "Gökkuşağı masası için milletimizin değerleri hiçbir şey ifade etmiyor" ifadelerini kullandı. Son anket çalışmalarını da yorumlayan Başkan Erdoğan "Millete dokunmayan hiçbir yol sizi başarıya götürmez." şeklinde konuştu.