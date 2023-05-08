08 Mayıs 2023, Pazartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaştan duygulandıran mektup
Bugüne kadar yaptığı sayısız proje ve insani yönünle çoğu vatandaşın gönlünde taht kuran Başkan Erdoğan'a yazılan bir mektuba ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bir vatandaşın kaleme aldığı duygu yüklü mektubu okuduğunda gözyaşlarını tutamadığını söyleyen Dağ mektubun detaylarını da paylaşırken "Bu hikayelerden Anadolu'nun farklı yerlerinde var" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...