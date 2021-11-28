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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yemen türküsüne eşlik etti! Renkli görüntüler

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Giriş: 28.11.2021 22:58
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Engelleri Birlikte Aştık - İzmir Buluşması"nda önemli açıklamalarda bulundu. Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdıklarını, gelecek dönemde bu sayının daha da artacağına inandığını ifade eden Başkan Erdoğan, programdan seslendirilen Yemen türküsüne de eşlik etti.
Başkan Erdoğan Yemen türküsüne eşlik etti
Başkan Erdoğan Yemen türküsüne eşlik etti
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