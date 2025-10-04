Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Trump ile Gazze barışını konuştuk

04 Ekim 2025, Cumartesi

Giriş: 04.10.2025 15:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamas'ın Sayın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas, daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı. İsrail'in saldırılarını derhal durdurması bu bakımdan çok önemlidir. Filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemelidir" ifadelerini kullandı.
