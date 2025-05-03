03 Mayıs 2025, Cumartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dünyada SİHA teknolojisinde en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz. Bundan sonra da aynı azimle, heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin ürettiği teknolojiyle çok daha müreffeh bir Türkiye, çok daha iyi bir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşaa edeceğiz. " ifadelerini kullandı.