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Başkan Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 18:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dünyada SİHA teknolojisinde en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz. Bundan sonra da aynı azimle, heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin ürettiği teknolojiyle çok daha müreffeh bir Türkiye, çok daha iyi bir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşaa edeceğiz. " ifadelerini kullandı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
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