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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'da açıkladı! Küçükçekmece'deki saldırganlardan birisi yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2024 14:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler öncesi Tekirdağ'da düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Küçükçekmece'de AK Parti seçim çalışmalarına yapılan silahlı saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve diğer saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
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