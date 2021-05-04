Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görümede ikili ilişkiler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.