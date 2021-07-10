Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'da ziyaret etti. Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasındaki görüşmede, Türkiye ile Filistin ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan İsrail'in Filistin'deki zulmüne karşı hiçbir zaman sessiz kalmadıklarını ve kalmayacaklarını ifade ederken, Filistin'in iç uzlaşı sürecini desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti. İşte detaylar...