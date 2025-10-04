04 Ekim 2025, Cumartesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gazze için yoğun çaba içindeyiz
Sultanbeyli’de toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Başkan Erdoğan, “Gazze'de 2 yıldır devam eden soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. İnsani yardımdan diplomatik temaslara her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Amacımız Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura, barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır” dedi. Erdoğan, BM’de Gazze’deki insani felaketi dünya gündemine taşıdıklarını da vurguladı.