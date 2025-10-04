04 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gazze için yoğun çaba içindeyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gazze için yoğun çaba içindeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gazze için yoğun çaba içindeyiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2025 15:25
Sultanbeyli’de toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Başkan Erdoğan, “Gazze'de 2 yıldır devam eden soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. İnsani yardımdan diplomatik temaslara her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Amacımız Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura, barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır” dedi. Erdoğan, BM’de Gazze’deki insani felaketi dünya gündemine taşıdıklarını da vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gazze için yoğun çaba içindeyiz
Aktivistleri taşıyan uçak İstanbul semalarında
Aktivistleri taşıyan uçak İstanbul semalarında
Gazze’de kalıcı barış için fırsat penceresi aralandı
"Gazze’de kalıcı barış için fırsat penceresi aralandı"
81 ilde 500 bin sosyal konut için düğmeye bastık
“81 ilde 500 bin sosyal konut için düğmeye bastık”
Sumud aktivistleri 1 saat sonra İstanbul’da
"Sumud aktivistleri 1 saat sonra İstanbul’da"
Trump ile Gazze barışını konuştuk
"Trump ile Gazze barışını konuştuk"
Gazze için yoğun çaba içindeyiz
"Gazze için yoğun çaba içindeyiz"
Aktivistlerin eve dönüş yolculuğu burada başladı!
Aktivistlerin eve dönüş yolculuğu burada başladı!
Kimyasal fabrikasında patlama! A Haber olay yerinde
Kimyasal fabrikasında patlama! A Haber olay yerinde
Dolandırıcıların PTT- HGS borcu tuzağı
Dolandırıcıların PTT- HGS borcu tuzağı
Gazze’de kalıcı barış için tek çözüm!
Gazze'de kalıcı barış için tek çözüm!
Dilovası’nda kimyasal fabrikada patlama!
Dilovası'nda kimyasal fabrikada patlama!
Heyelan felaketinin izleri siliniyor!
Heyelan felaketinin izleri siliniyor!
Daha Fazla Video Göster