Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gazze için yoğun çaba içindeyiz

Sultanbeyli’de toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Başkan Erdoğan, “Gazze'de 2 yıldır devam eden soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. İnsani yardımdan diplomatik temaslara her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Amacımız Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura, barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır” dedi. Erdoğan, BM’de Gazze’deki insani felaketi dünya gündemine taşıdıklarını da vurguladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN