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Başkan Recep Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü! İşte ele alınan konular...

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 15:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in doğum gününü tebrik etti.
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