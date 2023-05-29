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Başkan Erdoğan'ın zaferi sonrası Ayasofya'da namaz kuyruğu! Vatandaşlar akın etti

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Giriş: 29.05.2023 05:47
Türkiye bir kez daha Başkan Erdoğan'ı tercih etti. Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden zaferle ayrılmasının ardından vatandaşlar kötü hava koşullarına aldırış etmeden sabah namazını kılmak için Ayasofya'ya akın etti.
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