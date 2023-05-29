29 Mayıs 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'ın zaferi sonrası Ayasofya'da namaz kuyruğu! Vatandaşlar akın etti
Türkiye bir kez daha Başkan Erdoğan'ı tercih etti. Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden zaferle ayrılmasının ardından vatandaşlar kötü hava koşullarına aldırış etmeden sabah namazını kılmak için Ayasofya'ya akın etti.