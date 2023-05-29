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Başkan Erdoğan’ın zaferi dünya manşetlerinde! The Economist bakın ne yazdı

A Haber
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Giriş: 29.05.2023 09:14
Dünyanın gözü kulağı ilk turdan bu yana Türkiye seçimlerindeydi. Başkan Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu da dünya basını anbean takip ederek okurları ve izleyicilerine aktardı. Gözler ise ilk turdan önce kapağına "Erdoğan gitmeli" yazan The Economist dergisindeydi. Dergi bakın bu sefer hangi manşeti attı.
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