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05.12.2019
Başkan Erdoğan'ın veto ettiği "termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa"ya TBMM'den onay
TBMM Genel Kurulu’nda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Meclis’e iade edilen, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin kanun metninden çıkarılmasının ardından, "Dijital Hizmet Vergisi Kanunu" yeniden oylanarak kabul edildi. Kanun onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilecek.
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