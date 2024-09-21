Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifreleri! Uzman isimler A Haber’de

BM zirvesi için ABD’ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan; Suriye ile normalleşme, İsrail’in Lübnan ve Gazze’deki katliamları hakkında önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan’ın mesajlarını A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Cem Oğultürk ve SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Bilgehan Öztürk değerlendirdi.

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