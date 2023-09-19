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Başkan Erdoğan’ın BM Genel Kurulu konuşmasının şifreleri A Haber’de yorumlandı: O sözleri başlı başına gündem olacak

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 19.09.2023 21:16
A HABER ÖZEL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17. kez BM Genel Kurulu’nda tarihi bir konuşmaya daha imzasını attı. “Dünyaya 5’ten büyüktür” mesajı veren Başkan Erdoğan, Başta Türkiye’nin hakları olmak üzere Filistin, KKTC, Libya, Azerbaycan adına kritik açıklamalarda bulundu. Batı’da İslamiyet, Müslümanlar üzerinden son dönemde artan kara propaganda da Başkan Erdoğan’ın gündemindeydi. Ayrıca Başkan Erdoğan, LGBT şebekesi tarafından hedef alınan aile kurumu ve gençlik için de dünyaya “hassasiyet” çağrısında bulundu. Başkan Erdoğan’ın geniş yelpazedeki konuşmasının şifreleri A Haber’de yorumlandı. Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, "Cumhurbaşkanı'nın o sözleri başlı başına gündem olacak" dedi.
O sözleri başlı başına gündem olacak
"O sözleri başlı başına gündem olacak"
Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda tarihi mesajlar: Dünya 5’ten büyüktür!
Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi mesajlar: Dünya 5'ten büyüktür!
Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda tarihi mesajlar
Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi mesajlar
Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu’nda
Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda
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