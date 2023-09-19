Başkan Erdoğan’ın BM Genel Kurulu konuşmasının şifreleri A Haber’de yorumlandı: O sözleri başlı başına gündem olacak

A HABER ÖZEL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17. kez BM Genel Kurulu’nda tarihi bir konuşmaya daha imzasını attı. “Dünyaya 5’ten büyüktür” mesajı veren Başkan Erdoğan, Başta Türkiye’nin hakları olmak üzere Filistin, KKTC, Libya, Azerbaycan adına kritik açıklamalarda bulundu. Batı’da İslamiyet, Müslümanlar üzerinden son dönemde artan kara propaganda da Başkan Erdoğan’ın gündemindeydi. Ayrıca Başkan Erdoğan, LGBT şebekesi tarafından hedef alınan aile kurumu ve gençlik için de dünyaya “hassasiyet” çağrısında bulundu. Başkan Erdoğan’ın geniş yelpazedeki konuşmasının şifreleri A Haber’de yorumlandı. Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, "Cumhurbaşkanı'nın o sözleri başlı başına gündem olacak" dedi.