31 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
31.03.2020

Başkan Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya TİM 15 milyon TL bağışladı! #BizBizeYeterizTürkiyem |Video

Başkan Erdoğan’ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına destek çık gibi büyüyor. Savunma sanayiinin önde gelen dev firmalarının 10 milyon TL’lik destek açıklamasının ardından bir destek de TİM’den geldi. Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı İsmail Gülle, A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 15 milyon TL bağışta bulunduklarını duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına destek çık gibi büyüyor. Savunma sanayiinin önde gelen dev firmalarının 10 milyon TL'lik destek açıklamasının ardından bir destek de TİM'den geldi. T

ürkiye İhracatçılar Meclis Başkanı İsmail Gülle, A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 15 milyon TL bağışta bulunduklarını duyurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TİM 15 milyon TL bağışladı! #BizBizeYeterizTürkiyem
TİM 15 milyon TL bağışladı! #BizBizeYeterizTürkiyem
Detaylar belli oldu! Kritik tarih 7 Nisan Salı...
Detaylar belli oldu! Kritik tarih 7 Nisan Salı...
İnfaz düzenlemesiyle kaç mahkum tahliye olacak?
İnfaz düzenlemesiyle kaç mahkum tahliye olacak?
Ceza infaz düzenlemesi hangi suçları kapsamıyor |Video
Ceza infaz düzenlemesi hangi suçları kapsamıyor |Video
Korona karantinası altına tutulan umrecilerden haber
Korona karantinası altına tutulan umrecilerden haber
Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyasına 10 milyon TL'lik destek
Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyasına 10 milyon TL'lik destek
Yardım kampanyasını eleştiren Muharrem İnce'ye zor soru!
Yardım kampanyasını eleştiren Muharrem İnce'ye zor soru!
Bakanlık duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlık duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Korona kulak ve burundan nasıl bulaşıyor?
Korona kulak ve burundan nasıl bulaşıyor?
Ceza infaz düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmesi
Ceza infaz düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmesi
Başkan Erdoğan onayladı! 62 kurum ve kuruluşa binlerce atama...
Başkan Erdoğan onayladı! 62 kurum ve kuruluşa binlerce atama...
Erdoğan'dan Biz Bize Yeteriz Türkiyem paylaşımı
Erdoğan'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" paylaşımı
Daha Fazla Video Göster