- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
- EBA TV
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya TİM 15 milyon TL bağışladı! #BizBizeYeterizTürkiyem |Video
Başkan Erdoğan’ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına destek çık gibi büyüyor. Savunma sanayiinin önde gelen dev firmalarının 10 milyon TL’lik destek açıklamasının ardından bir destek de TİM’den geldi. Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı İsmail Gülle, A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 15 milyon TL bağışta bulunduklarını duyurdu.
Başkan Erdoğan'ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına destek çık gibi büyüyor. Savunma sanayiinin önde gelen dev firmalarının 10 milyon TL'lik destek açıklamasının ardından bir destek de TİM'den geldi. T
ürkiye İhracatçılar Meclis Başkanı İsmail Gülle, A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 15 milyon TL bağışta bulunduklarını duyurdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.