Başkan Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya TİM 15 milyon TL bağışladı! #BizBizeYeterizTürkiyem |Video

Başkan Erdoğan’ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına destek çık gibi büyüyor. Savunma sanayiinin önde gelen dev firmalarının 10 milyon TL’lik destek açıklamasının ardından bir destek de TİM’den geldi. Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı İsmail Gülle, A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 15 milyon TL bağışta bulunduklarını duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına destek çık gibi büyüyor. Savunma sanayiinin önde gelen dev firmalarının 10 milyon TL'lik destek açıklamasının ardından bir destek de TİM'den geldi. T

ürkiye İhracatçılar Meclis Başkanı İsmail Gülle, A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 15 milyon TL bağışta bulunduklarını duyurdu.