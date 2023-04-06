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Başkan Erdoğan’ın 2011 vaatleri gündem oldu! Erdoğan ne dediyse yaptı

A Haber
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Giriş: 06.04.2023 15:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 seçim klibi sosyal medyada yeniden gündemde. Videoda 2023'ü hedeflerinden bahseden Başkan Erdoğan o gün neyi vaat ettiyse hepsini de hayata geçirdi. İşte çok konuşulan o video…
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