Başkan Erdoğan’ın 2011 vaatleri gündem oldu! Erdoğan ne dediyse yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 seçim klibi sosyal medyada yeniden gündemde. Videoda 2023'ü hedeflerinden bahseden Başkan Erdoğan o gün neyi vaat ettiyse hepsini de hayata geçirdi. İşte çok konuşulan o video…

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