Başkan Erdoğan'ı tebessüm ettiren soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri kapsamında doktora öğrencileriyle bir araya geldi. Gençlerin gündeme dair sorulara yanıt veren Başkan Erdoğan, bir öğrencinin 'darlandığınızda ne yapıyorsunuz?' sorusuna bakın ne yanıt verdi. İşte izleyenleri tebessüm ettiren o diyalog ve renkli görüntüler...

Başkan Recep Erdoğan, katıldığı Kütüphane Söyleyişileri'nin üçüncüsünde öğrencilerle bir araya geldi.

"DARLANDIĞIMDA TORUNLARIMI ARIYORUM"

Doktoro öğrencilerinin gündeme dair sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?" sorusuna tebessüm ederek yanıt verdi. Soruyu soran öğrenciye "Sen Karadenizli misin?" diyen ve "Evet" cevabını alan Erdoğan, "Daraldığımda torunlarımı arıyor, kendi meşgale alanımızı genişletiyoruz. Boş kalmak gibi bir şey benim hayatımda olmuyor" ifadelerini kullandı.