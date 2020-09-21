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Başkan Erdoğan'dan Yunan gazetesi Dimokratia'ya suç duyurusu | Başkan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, A Haber’de detayları açıkladı

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Giriş: 21.09.2020 23:03
Güncelleme:21.09.2020 23:21
Başkan Erdoğan'ın avukatı, Erdoğan'la ilgili hakaret içeren manşet atan Yunan gazetesi Dimokratia'nın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. Başkan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında konuya ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Aydın, “Cumhurbaşkanı'na hakaret yabancı ülkede işlenmiş olsa da soruşturma yürütülür” dedi. Süreçte Yunan makamları ile temas olacağının altını çizen Hüseyin Aydın "Hakaret adli boyutuyla değerlendirilmemeli, yaşanan gerilimle de ilgili" mesajını verdi.

NELER YAŞANDI?

Başkan Erdoğan'ın avukatları, Erdoğan'la ilgili hakaret içeren manşet atan Yunan gazetesinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bir Yunan gazetesi, tam da Doğu Akdeniz'deki gerginliğin tırmandığı bugünlerde, çirkin ifadelerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı. Yunan gazetesinin manşeti hakaretin de ötesinde ağır bir küfürden ibaretti.

"BU AŞAĞILIK EYLEMİN HEDEFİ, SADECE CUMHURBAŞKANIMIZIN ŞAHSI DEĞİLDİR"

Başkan Erdoğan'ın avukatları Yunan gazetesi ile ilgili hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi.

Gazetenin sahibi, iki yazı işleri müdürü ve yayın yönetmenine Başkan Erdoğan'a hakaret suçundan dava açılması istendi.

Dilekçede Erdoğan'ın neden hedef seçildiği şu sözlerle anlatıldı:

"Bu ifadeler dramatik bir ahlaki çöküntünün en çirkin tezahürlerinden biri. Bu aşağılık eylemin hedefi, sadece Cumhurbaşkanımızın şahsı değildir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde kararlı bir şekilde savunduğu milletimizin yüksek menfaatleridir."

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çirkin manşetle ilgili re'sen soruşturma başlattı. Yunan gazetesinin sahibi ile birlikte 3 elemanı hakkında kamu davası açılacak.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN YUNAN GAZETESİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Başsavcılık, Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşet ve haber içeriği nedeniyle gazetenin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 12, 13 ve 299. maddeleri uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılmasına karar verdi.

BAKAN GÜL: AHLAKSIZ VE UTANMAZ HAREKETİ EN ŞEDİT ŞEKİLDE KINIYORUM

Adalet Bakanı Gül, Dimokratia gazetesinin Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Tsiaras'a mektup gönderdi.

Bakan Gül, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Basın özgürlüğü kisvesi altında sunulan, ancak esasında basın özgürlüğünün amaçladıklarından uzak ve uluslararası hukukun gerektirdiği barışçıl niyetlerle de hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum" ifadesini kullanan Gül, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde asla kabul edilemeyecek bu vahim olaya hassasiyetle yaklaşacağınıza ve Yunan makamlarınca bu eylem karşısında gereken adımların acilen atılacağına olan inancımı ifade etmek isterim."

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