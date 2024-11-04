Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi! İlk durak Kırgızistan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kasım ayında diplomasi trafiğini artıracak. 2 haftada 5 ülkeye ziyaret gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan bu kapsamda ilk durağı olan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a gitti.