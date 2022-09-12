Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılının açılışında önemli mesajlar

Son dakika haberi... Yaz tatili sona erdi. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başladı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programında önemli açıklamalarda bulundu. "Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik" diyen Başkan Erdoğan, "Ders kitaplarını ücretsiz şekilde dağıtarak velilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kurtardık. Şimdi yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak veriyoruz." dedi. CHP'li Tunç Soyer'in sözlerine göndermede bulunan Erdoğan, "Sizi kendi ecdadınızı sövdürmeye çalışan köksüzlere itibar etmeyin." diyerek gençleri uyardı.

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