18 Eylül 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa açıklaması: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan ihracatın 256 milyar dolara yükseldiğini vurgularken "Türk ürünlerinin girmediği ülke kalmadı" dedi. Başkan Erdoğan, “Yüzümüz Batı’ya da Doğu’ya da dönüktür” ifadelerini kullandı. Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan milleti darbe anayasasından kurtaracaklarının altını çizdi. Erdoğan ayrıca anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bir tartışmanın olmadığını vurguladı.