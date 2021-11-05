Başkan Erdoğan'dan Ümraniye Millet Bahçesi açılışında önemli açıklamalar! CHP'ye tezkere tepkisi: Bay Kemal ve avanesi PKK ile beraber hareket etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Hedefimiz 2023 yılında 404 millet bahçesinin tamamını bitirmektir. En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır." dedi. Tezkereye "hayır" oyu veren CHP'yi sert dille eleştiren Erdoğan, "Bay Kemal ve avanesi PKK ile beraber hareket etti." ifadelerini kullandı.

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