Başkan Erdoğan’dan Türkiye’ye yaptırım tehdidi yapan ülkelere sert yanıt: Azdan az çoktan çok gider

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Türkiye’ye yaptırım tehdidi yapan ülkelere sert yanıt veren Erdoğan, "Bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere de azdan az çoktan çok gider diyoruz. Biz Çanakkale'de bir tas çorbayı paylaşan milletin torunlarıyız. Onunla Çanakkale destanını yazanların torunlarıyız. Bizde açtığınız her yaranın çok daha büyüğü sizin ekonominizde açılır. Bizim kesilen sakalımız çok daha gür yerine gelir ama sizin kayıplarınızın telafisi kolay olmaz." şeklinde konuştu.