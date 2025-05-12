Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye sürecinde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. PKK'nın kendini feshine ilişkin Başkan Erdoğan 'Örgütün kararını önemli buluyoruz. Terörsüz Türkiye yolunda bugün kritik bir eşiği aştık. Fesih kararının örgütün tüm uzantılarını da kapsadığını değerlendiriyoruz. Kazanan milletimiz ve memleketiz olacak. Terörün devreden çıkmasıyla her alanda yeni pencere açılacak. Sözlerin tutulması için takip yapılacak. Bahçeli başta olmak üzere emeği olanlara teşekkür ederim. İlgili kurumlarımız çalışmaları, aziz milletimizin hayır duası ile bu meseleyi tamamen geride bırakmayı ümit ediyoruz. Ocaklara ateş düştüğü günlerde geride kaldı. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.' dedi. .