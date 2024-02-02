02 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan STK'larla buluşmasında önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan STK'larla buluşmasında önemli açıklamalar!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2024 17:56
Güncelleme:02.02.2024 18:01
Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da Sivil Toplum Kuruluşlarıyla buluşmasında önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenler bugün sabah akşam kavga ediyor. Cumhurbaşkanı adaylarını siyasetten zorla emekle ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Ardından bu sefer kendi aralarında paylaşım kavgasına başladılar. Türkiye'nin verilmiş sadakası varmış." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gezeravcı’ya uzayda uğurlama töreni!
Gezeravcı'ya uzayda uğurlama töreni!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Şanlıurfa’da kaza sonrası sopalı, yumruklu kavga
Şanlıurfa'da kaza sonrası sopalı, yumruklu kavga
Avrupa’da grev dalgası büyüyor
Avrupa’da grev dalgası büyüyor
Başkan Erdoğan tek tek açıkladı!
Başkan Erdoğan tek tek açıkladı!
CHP’de iki kritik toplantı bugün
CHP'de iki kritik toplantı bugün
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Alev Alatlı kimdir?
Alev Alatlı kimdir?
Alper Gezeravcı Dünya’ya dönüyor
Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor
CHP’de iki kritik toplantı bugün
CHP'de iki kritik toplantı bugün
Bursa ilçe adayları belli oluyor
Bursa ilçe adayları belli oluyor
6 Şubat depreminin hafızalara kazınan anları
6 Şubat depreminin hafızalara kazınan anları
Daha Fazla Video Göster