Başkan Erdoğan'dan STK'larla buluşmasında önemli açıklamalar!

Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da Sivil Toplum Kuruluşlarıyla buluşmasında önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenler bugün sabah akşam kavga ediyor. Cumhurbaşkanı adaylarını siyasetten zorla emekle ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Ardından bu sefer kendi aralarında paylaşım kavgasına başladılar. Türkiye'nin verilmiş sadakası varmış." dedi.

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