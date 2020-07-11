Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Srebrenitsa Soykırımı'nın 25.yıl dönümü münasebetiyle paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümünde alçakça katledilen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve yakınlarına şahsım, milletim adına başsağlığı diliyorum. Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümünde alçakça katledilen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve yakınlarına şahsım, milletim adına başsağlığı diliyorum. Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız.