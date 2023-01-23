23 Ocak 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan skandallara göz yuman İsveç'e 'NATO reddi' sinyali: Bizden destek beklemeyin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada, terör örgütlerine kucak açan ve Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin veren İsveç'e, NATO konusunda çok sert tepki gösterdi. "Rabbimizin koruması altındaki Kur’an-ı Kerim, bir haçlı artığının onun nüshasını yakması ile asla zarar görmez." diyen Başkan Erdoğan, "Böyle bir kepazeliğe izin verenler NATO’ya başvuru konusunda bizden destek destek beklemesinler." ifadeleriyle NATO'ya katılım talebine 'ret' sinyali verdi.