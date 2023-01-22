22 Ocak 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan şehit Korucu Tim Komutanı Nimet Encu'nun ailesine başsağlığı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bestler Dereler'deki Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonunda Korucu Tim Komutanı Nimet Encu'nun şehit olduğunu açıkladı. Terör örgütü PKK mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Encu, son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun cep telefonundan görüştüğü şehit Nimet Encu'nun babasına taziyelerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda şehit olan korucu Nimet Encu'nun ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile şehidin Şırnak'taki evini ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun cep telefonundan görüştüğü şehit babasına taziyelerini iletti.