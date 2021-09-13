Başkan Erdoğan'dan Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı kutlamalarında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamalarında, "Sakarya zaferi tıpkı Malazgirt gibi, İstanbul'un Fethi gibi, şanlı tarihimizin önemli yapraklarından biridir." dedi. Türk düşmanlarına tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de fırsat verilmeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, "Milli iradenin gücünün önünde ne vesayettin, ne terör örgütlerinin, ne darbenin durabileceğini cümle aleme gösterdik." şeklinde konuştu..