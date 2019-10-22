Başkan Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi son dakika açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''700-800 çekilme söz konusu, 1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği söyleniyor. Çekilmezlerse harekat tüm kararlılıkla devam edecek'' dedi. Harekatta 2.200 kilometrekarelik alan teröristlerden temizlendi bilgisini paylaşan Erdoğan, "Sözler tutulmazsa harekat kaldığı yerden daha kararlı devam eder. Harekat bitince gerekli adımları atacağız." dedi. Başkan Erdoğan’dan Macron’un “süreyi uzatın” çağrısına yanıt geldi. Erdoğan, "Şahsıma gelmiş bir teklif yok! O teröristlerle görüşüyor." şeklinde konuştu. İran’dan gelen harekat mesajlarına da değinen Başkan Erdoğan, "İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor. Başta Ruhani, bu sesleri susturmaları gerekirdi. Bu, beni ve tüm mesai arkadaşlarımı rahatsız ediyor." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında açıklama yaptı.

Erdoğan, "Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz." dedi.



"9 EKİM'DEN BU YANA 775 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmış, 160 yerleşim biriminde kontrol sağlanmıştır. 9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur."

Başkan Erdoğan, "Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir." dedi.



SURİYELİLERİN GÜVENLİ BÖLGE'YE DÖNÜŞÜ

Erdoğan, "Vicdan ve vizyon sahibi tüm ülkelerden, milyonlarca Suriyelinin vatan hasretini bitirecek bu projeye destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.



RUSYA ZİYARETİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK/PYD/YPG mevcudiyetinin sonlandırılması için atılacak adımları görüşeceğiz." dedi.



"MACRON'DAN GELEN BİR TEKLİF YOK"

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmunuel Macron'un, 120 saatlik sürenin uzatılmasına ilişkin teklifinin hatırlatılması üzerine "Macron'dan bana gelmiş böyle bir teklif yok. Macron zaten bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor daha çok." değerlendirmesine sinde bulundu.



"SURİYE'NİN GELECEĞİNDE PKK/YPG'YE YER YOKTUR"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG'ye yer yoktur. Rusya ile iş birliği içerisinde bölgemizi ayrılıkçı terör belasından kurtarmayı ümit ediyoruz. 700-800 çekilme söz konusu, 1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Bunların izini sürüyoruz."



"RUHANİ'NİN SESLERİ SUSTURMASI GEREKİRDİ"

Erdoğan "İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor. Başta Ruhani, bu sesleri susturmaları gerekirdi. Bu, beni ve tüm mesai arkadaşlarımı rahatsız ediyor." diye konuştu.



MACRON, MERKEL VE JOHNSON İLE GÖRÜŞME

Erdoğan, Macron, Merkel, Johnson görüşmesine ilişkin "Johnson'la görüşmemizde 'NATO Zirvesi öncesi veya sonrasında böyle bir toplantıyı yapabiliriz' dedik" şeklinde ifade etti.