02 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan rayiç bedel talimatı! Vatandaşın sıkıntıya düşmesine izin verilmeyecek
Başkan Erdoğan’dan rayiç bedel talimatı! Vatandaşın sıkıntıya düşmesine izin verilmeyecek

Başkan Erdoğan’dan rayiç bedel talimatı! Vatandaşın sıkıntıya düşmesine izin verilmeyecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2025 10:13
Emlak vergisiyle ilgili süren tartışmalara ilişkin AK Parti'den açıklama geldi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla, piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşların sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan rayiç bedel talimatı! Vatandaşın sıkıntıya düşmesine izin verilmeyecek
Beykoz Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması
Beykoz Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması
Şam-SDG hattında gerilim tırmanıyor
Şam-SDG hattında gerilim tırmanıyor
Başkan Erdoğan’dan rayiç bedel talimatı!
Başkan Erdoğan’dan rayiç bedel talimatı!
CHP’li başkanın yeni şiddet görüntüleri!
CHP’li başkanın yeni şiddet görüntüleri!
İlginç talep: Füze testlerinden balıklar ürküyor
İlginç talep: Füze testlerinden balıklar ürküyor
CHP’de gergin bekleyiş! Seçim mi savaş mı?
CHP’de gergin bekleyiş! Seçim mi savaş mı?
AK Parti MYK bugün toplanıyor
AK Parti MYK bugün toplanıyor
İSTOÇ’ta iş yeri yangını kontrol altında!
İSTOÇ’ta iş yeri yangını kontrol altında!
A Haber’de çarpıcı açıklama: İsrail’e müdahale edilmezse Gazze yok olacak
A Haber’de çarpıcı açıklama: İsrail’e müdahale edilmezse Gazze yok olacak
Gazze’yi Yeniden İnşa adı altında ABD vesayeti
Gazze'yi "Yeniden İnşa" adı altında ABD vesayeti
A Haber Kastamonu-Karabük yangınında bölgeden aktardı
A Haber Kastamonu-Karabük yangınında bölgeden aktardı
Başkan Erdoğan Çin’de Pezeşkiyan ile görüştü
Başkan Erdoğan Çin’de Pezeşkiyan ile görüştü
Daha Fazla Video Göster