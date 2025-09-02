02 Eylül 2025, Salı
Başkan Erdoğan’dan rayiç bedel talimatı! Vatandaşın sıkıntıya düşmesine izin verilmeyecek
Emlak vergisiyle ilgili süren tartışmalara ilişkin AK Parti'den açıklama geldi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla, piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşların sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.