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14.02.2020
Başkan Erdoğan'dan Pakistan'da önemli açıklamalar
"Türkiye özel sektörü ile dünyanın en büyük 20 ekonjomisi içindedir" diyen Başkan Erdoğan, Pakistan ile ticaretin daha da artacağını söyledi. Pakistan'ın Türkiye'nin geleceğine güvenmesini isteyen Erdoğan, iki ülkenin ticari ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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