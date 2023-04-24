24 Nisan 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan’dan ÖTV ve vergi muafiyeti müjdesi
Yerli otomobil Togg'un seri üretim ve satış sürecinin başlamasının ardından elektrikli otomobillerin en önemli parçası olan batarya konusunda da tarihi bir adım atılıyor. Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli bugün Başkan Erdoğan'ın katılımı ile atılacak. Başkan Erdoğan Gemlik'teki açıklamalarında müjdeleri peş peşe sıraladı. Başkan Erdoğan, "Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza bir müjdem var. Esnaflarımız aynı cins araçlarını yenilerken ÖTV edemeyecek" dedi. Erdoğan, "Evde üretip internette satan esnafa vergi muafiyeti getiriyoruz" ifadelerini kullandı.