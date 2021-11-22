Başkan Erdoğan'dan önemli ekonomi mesajı

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından son dakika ekonomi mesajları verdi. Erdoğan, "Türkiye belki de tarihinde ilk defa kendi ihtiyaçlarına ve gerçeklerine uygun bir ekonomi politikası izleme fırsatı elde etmiştir. Dünyanın içinden geçtiği şu kritik dönemin önümüze açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız." dedi.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Twitter'dan ekonomi gündemine dair flaş açıklamalarada bulundu.

Kabine Toplantısı sonrası kritik mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Türkiye belki de tarihinde ilk defa kendi ihtiyaçlarına ve gerçeklerine uygun bir ekonomi politikası izleme fırsatı elde etmiştir. Dünyanın içinden geçtiği şu kritik dönemin önümüze açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımları şöyle;

Küresel ekonomik işleyiş, salgın süreciyle birlikte yeni bir seviyeye evrilmektedir.Dünya millî gelirinin 3'te 2'sini oluşturan hizmetler sektöründe salgın döneminde yaşanan çöküşün, imalat sanayiinde de duraksamaya yol açtığı gerçeğiyle karşı karşıyayız.

"TÜRKİYE İÇİN EN DOĞRU OLANI YAPMAKTA KARARLIYIZ"



Ülkemizde önceliğimiz olan istihdamı artırmanın yolunun yatırımdan, üretimden, ihracattan, büyümeden geçtiği konusunda kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme odaklı ekonomi politikamızla Türkiye Cumhuriyeti için en doğru olanı yapmakta kararlıyız.

"SONUNDA NE ELDE EDECEĞİMİZİ GAYET İYİ BİLİYORUZ"



Biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz. İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren politikalarımızın günlük hayattaki olumlu yansımalarını görmeye başlayacağız.



