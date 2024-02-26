26 Şubat 2024, Pazartesi
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Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Korsan siyasete izin vermeyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Seçim Koordinasyon Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan CHP'nin iyice rotasını şaşırdığını ifade ederken "Ne karşılığında Kandil'le uzlaştınız?" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca teşkilata seslenirken korsan siyasete izin vermeyeceğini belirtirken "Yolunu ayırıp başka partiye gidenlerin yeri orasıdır" ifadelerini kullandı.