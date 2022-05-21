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Başkan Erdoğan'dan NATO diplomasisi | Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2022 18:18
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Erdoğan, Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine müspet yaklaşmayacaklarını dile getirdi.
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