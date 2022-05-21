21 Mayıs 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan NATO diplomasisi | Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Erdoğan, Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine müspet yaklaşmayacaklarını dile getirdi.