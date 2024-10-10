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Başkan Erdoğan'dan Namazgah Camii'nin açılışında dünyaya çağrı: İsrail terörü karşısında durmak hepimizin görevi

Başkan Erdoğan'dan Namazgah Camii'nin açılışında dünyaya çağrı: İsrail terörü karşısında durmak hepimizin görevi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 18:42
Türkiye'nin verdiği destekle 2015 yılında Arnavutluk'ta yapımına başlanan Namazgah Camii, bugün Başkan Erdoğan'ın da katılımı ile ibadete açııldı. Başkan Erdoğan, Tiran’da Namazgah Camisi'nin açılışında dünyaya çağrıda bulunarak, " Gazze'de İsrail yönetimi katliam politikasını Lübnan'a yöneltti. İsrail terörü karşısında durmak hepimizin görevi." dedi.
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