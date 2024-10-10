10 Ekim 2024, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan Namazgah Camii'nin açılışında dünyaya çağrı: İsrail terörü karşısında durmak hepimizin görevi
Türkiye'nin verdiği destekle 2015 yılında Arnavutluk'ta yapımına başlanan Namazgah Camii, bugün Başkan Erdoğan'ın da katılımı ile ibadete açııldı. Başkan Erdoğan, Tiran’da Namazgah Camisi'nin açılışında dünyaya çağrıda bulunarak, " Gazze'de İsrail yönetimi katliam politikasını Lübnan'a yöneltti. İsrail terörü karşısında durmak hepimizin görevi." dedi.