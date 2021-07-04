Başkan Erdoğan'dan minik Elanur'u sevindiren hediye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı, açılış töreni düzenledi. Başkan Erdoğan,a çılışını yaptığı hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binasındaki bölümde tedavi gören minik Elanur, Erdoğan'ın hediyesi sonrası sevinç çığlıkları attı. Bir başka çocuk ise Başkan Erdoğan'ı görünce gözyaşlarına engel olamadı. Kentteki programı son bulan Başkan Erdoğan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Toplu açılış töreni için Sakarya'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını yaptığı hastanedeki hastaları ziyaret etti.

Başkan Erdoğan çocuk servisini gezdi, çocuklara hediye verdi.

Başkan Erdoğan'ın yanık tedavisi gören minik Elanurla diyaloğu gülümsetti.

Elanur, Başkan Erdoğan'ın verdiği hediyeyle sevinç çığlığı attı. Elanur, Erdoğan sarılmak isteyince ortaya bu görüntüler çıktı.

Erdoğan'ın ziyaret ettiği bir başka çocuk ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Daha sonra helikopter pistine giden Başkan Erdoğan, burada da vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılandı.

Sakaryalılar Başkan Erdoğan ile fotoğraf çekilebilmek için birbirileriyle yarıştı.

Başkan Erdoğan yürüyerek gittiği Kırkpınar Tepebaşı Stadı'nda helikoptere binerek kentten ayrıldı.