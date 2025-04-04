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Başkan Erdoğan’dan mesaiye başlayan Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan'dan mesaiye başlayan Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 15:21
Güncelleme:04.04.2025 15:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile telefonda yaptığı görüşmesini aktarırken “Devlet Bey ile telefonda görüştüm; Rahmetli Türkeş'e dualarımızı yaptığımızı kendilerine söyledim. 'Nasılsınız' diye sorduğumuzda verdiği cevap 'gayet iyi' oldu. Rabbim sağlık versin çünkü yapacağımız daha çok şey var.” ifadelerini kullandı.
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